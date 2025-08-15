الأنبا مرقس يمنح درجة القارئ للشماس الإكليريكي ريمون عاطف

ترأس، أمس، نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، قداس منح درجة القارئ للشماس الإكليريكي ريمون عاطف، طالب اللاهوت بالجامعة الحبرية "الأوربانيانا"، بروما، وهو من أبناء رعية كاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بمدينة القوصية.

أقيمت صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بكابيلا مطرانية القوصية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة القمص أنطون رزق الله، والقمص يوسف أقلاديوس، والقمص أندراوس عوض، والأب يوحنا ماهر، والأب بطرس سمعان.

واستقبل أمس، قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، بمحافظة أسيوط، حيث استشار قداسة البابا في بعض الأمور الخاصة بخدمته الرعوية.