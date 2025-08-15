رغم المجازر.. استطلاع رأي يكشف تصدر الليكود للمشهد السياسي في إسرائيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "لازار للأبحاث" ونشرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود يواصل تصدره للمشهد السياسي في إسرائيل بحصوله على 23 مقعدًا، فيما يظل معسكر المعارضة عاجزًا عن تأمين أغلبية 61 مقعدًا في الكنيست دون الاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

وبحسب النتائج، فإن معسكر الائتلاف الحالي سيحصل على 50 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، بينما سيحصل معسكر المعارضة – بما في ذلك الأحزاب المقترحة برئاسة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت ورئيس الأركان الأسبق جادي آيزنكوت – على 60 مقعدًا. 

أما الأحزاب العربية، فمن المتوقع أن تحصد 10 مقاعد.

وفي سيناريو تنافس فيه بينيت وآيزنكوت بقوائم مستقلة، سيبقى الليكود الحزب الأكبر بـ23 مقعدًا، يليه حزب بينيت بـ21 مقعدًا، وحزب "الديمقراطيون" بقيادة يائير جولان بـ21 مقعدًا أيضًا، ثم قائمة آيزنكوت بـ9 مقاعد، وهو نفس عدد المقاعد المتوقع لحزبي شاس و"إسرائيل بيتنا".

كما يتوقع أن يحصل "يهدوت هتوراه" على 7 مقاعد، و"عوتسما يهوديت" على 7، و"هناك مستقبل" على 6، والقائمة العربية الموحدة (راعـم) على 5، و"حداش-تعال" على 5، و"أزرق-أبيض" على 5، فيما يحصل "الصهيونية الدينية" على 4 مقاعد.

نتنياهو الليكود الكنيست معاريف الأحزاب العربية استطلاع

