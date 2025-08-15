مهرجان عيد السيدة في بلدة القبيات يعيد الحياة الثقافية إلى شمال لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن بلدة القبيات الواقعة شمالي لبنان شهدت مهرجانًا كبيرًا بمناسبة عيد السيدة، حضره أكثر من 3 آلاف شخص، في حدث وصفه بأنه عودة للحياة الثقافية إلى مناطق كانت لسنوات تعاني من التهميش.

وأشار سنجاب، خلال مداخلة عبر برنامج «صباح جديد»، إلى أن القبيات، الواقعة قرب منطقة عكار، كانت تحتل عناوين الصحف بسبب الأزمات والمشاكل الحياتية التي تواجه سكانها، لكن المهرجان هذا العام جاء بمثابة رسالة قوية لتغيير الصورة النمطية عن هذه المناطق، وإبراز وجه لبنان الثقافي والاجتماعي.

رسالة تغيير في الصورة الذهنية عن لبنان

وأضاف أن المهرجان لا يحمل فقط طابعًا احتفاليًا، بل يمثل جزءًا من جهود إعادة بناء الصورة الذهنية للبنان، الذي عانى في السنوات الأخيرة من أزمات سياسية واقتصادية حادة، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في نقل الضوء إلى مناطق كانت مهمّشة، وربطها بالمشهد الوطني والثقافي العام.

