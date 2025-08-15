الدفاع السورية: سنواصل حماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم

أفادت وزارة الدفاع السورية بأن هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش في ريفي اللاذقية وطرطوس، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

مكونات الشعب السوري

وأضافت وزارة الدفاع، قائلة: سنواصل حماية جميع مكونات الشعب السوري والحفاظ على السلم الأهلي، مشددة على أنهم لن يتساهلو مع أي استهداف يطول قوات الجيش أو المدنيين.

وعلى صعيد آخر؛ أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المشروع الذي يتبناه اليمين الإسرائيلي يشمل مساحات واسعة من سوريا ولبنان والأردن والعراق، إضافة إلى أجزاء من مصر والسعودية، مشيرا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سيموتريتش سبق أن عرض في مؤتمر بباريس عام 2023 خريطة لإسرائيل تضم أجزاء من المملكة الأردنية.