الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي

أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود داخل مجلس الشيوخ لدعم قطاعي التجارة والصناعة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للاقتصاد المصري، مضيفا أن تنمية الصعيد تتصدر أولوياته وسيعمل على دعم الصعيد من خلال التواصل مع مؤسسات الدولة لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.



وأضاف الجمل، في بيان له اليوم ، أن محافظة سوهاج وباقي محافظات الصعيد تمتلك ثروات طبيعية ومقومات إنتاجية وزراعية وصناعية كبيرة، لكنها تحتاج إلى مشروعات تنموية قادرة على تحويل هذه المقومات إلى قيمة اقتصادية مضافة، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب وتقليل معدلات البطالة.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن دعم الصناعة الوطنية يتطلب سياسات واضحة لتشجيع المنتج المحلي، ورفع جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، بالتوازي مع تطوير منظومة النقل واللوجستيات لتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.



وشدد الجمل، على أنه سيعمل من خلال موقعه في مجلس الشيوخ على دعم التشريعات والسياسات التي تدفع نحو تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية يمثلان الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأنه سيظل صوتًا معبرًا عن طموحات أبناء سوهاج والصعيد عموما تحت قبة المجلس



واختتم المهندس ميشيل الجمل ، أن فوزه بعضوية مجلس الشيوخ عن محافظة سوهاج في دورته الجديدة يمثل تكليفًا ومسؤولية كبيرة تجاه أبناء المحافظة والصعيد جميعا، لافتا إلى أن ثقة الناخبين فيه ستكون دافعًا قويًا لمواصلة العمل الجاد من أجل خدمة الوطن والمواطن ودعم خطط التنمية الشاملة.