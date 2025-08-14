قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلاق مع إيقاف التنفيذ| حبر جاف على وثائق انفصال واهية للفنانين من نسج خيال مؤلفيها
ملابس خادشة للحياء .. الداخلية تعلن القبض على بلوجر جديدة
باعونا واتخلوا عننا.. علي حسين مهدي يفضح منظمات حقوق الإنسان بعد قرار العفو الرئاسي
تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025
أسرة ضحية مطاردة الواحات: كانت رايحة تشتري فستان التخرج .. ورفضنا عروض الصلح
تركيا: عودة أكثر من 400 سوري إلى بلادهم منذ سقوط نظام الأسد
المواد الغذائية تزف بشرى للمواطنين: انخفاض أسعار السلع والدواجن.. ونائب رئيس الشعبة يعلق
مودرن سبورت يحسم الشوط الأول أمام الاتحاد السكندري بثنائية نظيفة
أنا في أم الدنيا.. المعارض علي حسين مهدي: حصولى على العفو الرئاسي لحظة تاريخية
على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان
أمين الفتوى: دفع غرامة المخالفات المرورية لا يُسقط الإثم الشرعي
التشكيك في الإسلام.. السجن 5 سنوات لزعيم الطائفة البهائية في قطر
برلمان

برلماني: الاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتي تحت القبة

السعيد غنيم
السعيد غنيم
ماجدة بدوى

أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ 2025، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا واسعًا تحت قبة المجلس لدعم الملفات والقضايا التي تمس حياة المواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها ملف الاستثمار وتشجيع الصادرات المصرية، موضحًا أن جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الصادرات يمثلان ركيزة أساسية لزيادة معدلات النمو وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

وأشار غنيم إلى أن توطين الصناعة المصرية سيكون محورًا رئيسيًا في عمله البرلماني، من خلال دعم سياسات التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وتشجيع إقامة المصانع في مختلف المحافظات لتقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة للشباب. وأكد أنه سيعمل على صياغة مقترحات وتوصيات تدعم قطاع الصناعات الاستراتيجية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأضاف غنيم، أن ملف الرعاية والحماية الاجتماعية سيحظى بأولوية قصوى، بالتوازي مع الجهود الحكومية لتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من تماسك المجتمع.

َولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أهمية الاهتمام بالمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، مؤكدًا دعمه لتوفير التمويل الميسر والتدريب الفني للشباب ورواد الأعمال، وخلق بيئة تشريعية جاذبة لتلك المشروعات بما يسهم في خفض معدلات البطالة.

وأوضح غنيم، أن تشجيع السياحة الداخلية والخارجية سيكون من بين أولوياته، إلى جانب الدفع نحو التوسع في السياحة العلاجية لما تمتلكه مصر من مقومات طبية وطبيعية تجعلها وجهة مميزة في هذا المجال، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتوفير فرص العمل.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز تكامل العمل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ووجه الدكتور السعيد غنيم رسالة شكر وتقدير للشعب المصري على المشاركة المكثفة والفاعلة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن هذا الإقبال يعكس وعي الشعب وإيمانه بأهمية دوره في دعم مسيرة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن ثقته الغالية ستكون دافعًا قويًا للعمل الجاد والمخلص لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

