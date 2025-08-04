نائب رئيس حزب المؤتمر: صوتك أمانة ومسؤولية وطنية من أجل المستقبل

أدلى الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل رسالة قوية للعالم، تعكس تماسك الجبهة الداخلية للشعب المصري، وحرصه على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد غنيم، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن محب لهذا الوطن، مشيرًا إلى أن النزول إلى لجان الاقتراع واختيار من يمثل المواطن تحت قبة البرلمان، يعكس وعيًا سياسيًا كبيرًا، ويعزز من قوة الدولة ومؤسساتها.

وقال النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "نحن نمارس اليوم أحد أهم أشكال الديمقراطية، من خلال اختيار ممثلينا تحت قبة مجلس الشيوخ، وهو ما يدعم استقرار الدولة المصرية، ويمنح الشرعية الشعبية للقرارات المصيرية المرتبطة بالتشريع والدور الرقابي والمشاركة في صنع السياسات العامة."

وأضاف أن المشهد الانتخابي يبعث برسالة طمأنة للعالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية من أجل الحفاظ على الأمن القومي، ودعم خطوات الدولة في التنمية والإصلاح.

وأشاد غنيم بالإقبال الملحوظ في الساعات الأولى من التصويت، خاصة من فئات الشباب والمرأة، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس روح الانتماء والإيمان بالديمقراطية، داعيًا جميع المواطنين إلى التوجه للجان والإدلاء بأصواتهم.

واختتم قائلًا: "كل صوت يُحدث فرقًا، فصوتك أمانة ومسؤولية، وانزل وشارك من أجل مستقبل أفضل لك ولأولادك ولوطنك."