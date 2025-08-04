حزب المؤتمر: الأحزاب السياسية تؤدى دورا كبيرا خلال انتخابات مجلس الشيوخ

أكد الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه المرحلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز دور الشباب في الحياة الحزبية، مشيرا إلى تزايد نسبة الشباب المنضمين للأحزاب ومشاركتهم الفعالة، معتبرًا ذلك أحد أشكال الدفاع عن الدولة ودورها المحوري في المنطقة.

وقال مجدي مرشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الأحزاب السياسية في مصر أدت دورا كبيرا خلال انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، شمل الدور الانتخابي والدعائي لمرشحيها، إلى جانب دور توعوي مهم لحث المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن كل الأحزاب بلا استثناء مارست نشاطًا مكثفا في مختلف أنحاء الجمهورية منذ انطلاق فترة الدعاية حتى الأن.