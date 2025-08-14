قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تباطؤ تفتيش شاحنات المساعدات في كرم أبو سالم يعرقل الإغاثة لغزة
مستشفى النجوم.. آخر التطورات الصحية لـ حياة الفهد وأنغام وليلي علوي
ترامب: واشنطن أخطر من دول العالم الثالث ومسؤوليها يزورون إحصاءات الجريمة
العراف في قبضة الداخلية| نصاب وليس مصريا.. ما القصة؟
قفلوا عليهمم الطريق.. الكشف عن ملابسات مطاردة طريق الواحات وهوية المتهمين | تغطية خاصة
القابضة للكهرباء تعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على المهن المطلوبة والشروط
ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ
أسماء لجنة تحكيم برنامج The Voice قبل انطلاقه
4 أجانب على الدكة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مستوى لاعبي الأهلي
السلطة الفلسطينية تدين مخطط الاحتلال لمصادقة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في افتتاح الدوري الإنجليزي
لجان حصر الإيجار القديم السكني.. رئيس إسكان النواب يوضح دورها
اقتصاد

رئيس شعبة الأسماك: غرفة الصناعات الغذائية تساند خطة الدولة لتوطين صناعة الآلات محلياً

أشرف الجزايرلي
أشرف الجزايرلي
ولاء عبد الكريم

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي عن عقد اجتماعات دورية مع الجهات المعنية لحصر الآلات والمعدات اللازمة لتعميق الصناعة المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الآلات والمعدات.

وقال الدكتور هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، إنه تم عقد لقاء موسع بمدينة الإسكندرية بأحد أكبر مصانع تصنيع الأسماك بالإسكندرية، للتعرف على طبيعة وفنيات الماكينات والمعدات الحديثة في هذا القطاع، والتي تم استيرادها، كنماذج لدراسة وتطبيق الهندسة العكسية.

وأوضح المنشاوي أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ الهندسة العكسية للآلات والمعدات و”الاسطمبات” المستوردة، بهدف إحلال منتجات وطنية بالمواصفات القياسية والفنية المطلوبة، مع الحفاظ على الجودة ومستوى التصنيع والتغليف.

وأشار إلى أنه مناقشة إتاحة وتيسير التمويل اللازم من الجهات المختصة، لمساعدة المصانع على التحول إلى الاعتماد على المعدات الوطنية من خلال دعم إنتاج الماكينات بقروض ميسرة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق نفسه، جرى التنسيق مع رئيس شعبة الأدوات والآلات لوضع تصميمات “اسطمبات” بمواصفات عالمية، إلى جانب عقد اجتماع مع المختصين في قطاع الصناعة، وعلي رأسهم نقابة المهندسين بحضور نقيب المهندسين بالإسكندرية.

وكانت غرفة الصناعات الغذائية عقدت اجتماعا مشتركا مع غرفة الصناعات الهندسية لدراسة احتياجات المصانع في القطاع الصناعي الغذائي من الات والمعدات وقطع الغبار وانتاجها محليا من خلال التعاون والتكامل بين الكيانات المصرية العاملة في المجال الهندسي والتصنيع الغذائي

وقالت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إنه تم وضع خطة متكاملة لحصر احتياجات المصانع من الآلات والمعدات وقطع الغيار، وعمل زيارات ميدانية للتعرف على خطوط الإنتاج والمعدات المستخدمة وقطع الغيار لجميع الصناعات الغذائية بهدف دراسة إمكانية تصنيعها محليًا باستخدام تقنيات الهندسة العكسية.

واكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن مجلس الإدارة بالغرفة يضع توطين صناعة الآلات والمعدات لتعميق الصناعة الوطنية على قائمة أولوياته كخطوة استراتيجية نحو تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي،بما يعزز من تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

غرفة الصناعات الغذائية أشرف الجزايرلي الصناعة المصرية

