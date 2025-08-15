قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
اقتصاد

الحكومة تقبل استثمارات أجنبية بـ 1.83 مليار دولار.. تفاصيل

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

اعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ عن قبول استثمارات مالية أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 88.3 مليار جنيه بما يعادل 1.83 مليار دولار .

كشف تقرير حديث صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية عن وصول جملة طلبات الاستثمارات المقبولة من المؤسسات المالية والمستثمرين بلغت 685 طلبا مقبولا للاستثمار.

أكد التقرير أن وزارة المالية المعنية بطلبات الحصول على الاستثمار والتي تمت بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، لتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.

وفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية فإن حجم الاستثمارات المالية التي تم طرحها تضمنت أجلي خزانة 182 و 364 يوما بمتوسط استثمار مستهدف قيمته 90 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم طرح أجل خزان 364 يوما بقيمة تبلغ 29.111 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة تضمنت 300 طلبا مقبولا .

وصل متوسط سعر الفائدة نحو 26.078% وأعلي سعر بنسبة 26.1% وأقل سعر بنسبة 25.97%.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 59.151 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 385 طلبا قبلتها الحكومة من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.583% وأعلي سعر بنسبة 27.69% وأقل سعر بنسبة 27.239%.

