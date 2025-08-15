الحكومة تقبل استثمارات أجنبية بـ 1.83 مليار دولار.. تفاصيل

اعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛ عن قبول استثمارات مالية أجنبية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 88.3 مليار جنيه بما يعادل 1.83 مليار دولار .

كشف تقرير حديث صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية عن وصول جملة طلبات الاستثمارات المقبولة من المؤسسات المالية والمستثمرين بلغت 685 طلبا مقبولا للاستثمار.

أكد التقرير أن وزارة المالية المعنية بطلبات الحصول على الاستثمار والتي تمت بهدف تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، لتدبير احتياجات الخزانة العامة للدولة.

وفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية فإن حجم الاستثمارات المالية التي تم طرحها تضمنت أجلي خزانة 182 و 364 يوما بمتوسط استثمار مستهدف قيمته 90 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم طرح أجل خزان 364 يوما بقيمة تبلغ 29.111 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة تضمنت 300 طلبا مقبولا .

وصل متوسط سعر الفائدة نحو 26.078% وأعلي سعر بنسبة 26.1% وأقل سعر بنسبة 25.97%.

وبلغ إجمالي الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 59.151 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 385 طلبا قبلتها الحكومة من المستثمرين.

وبلغ متوسط سعر الفائدة نحو 27.583% وأعلي سعر بنسبة 27.69% وأقل سعر بنسبة 27.239%.