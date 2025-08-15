قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
الجمل: الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الفنية أساس بناء اقتصاد قوي
الأرصاد: انخفاض كتل الهواء شديدة الحرارة .. انكسار الموجة بعد ساعات
نقص مولدات الكهرباء وتكدس المرضي.. نتائج حملات الصحة على مستشفيات المحافظات
باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة
وزير الأوقاف يعقد جلسة ذكر بعد صلاة الجمعة بشمال سيناء.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى المشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار بغزة
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟

البهى عمرو

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة كان لها وقع كبير على المجتمع الفلسطيني والعربي والدولي، لما تحمله من رسائل مباشرة تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

وأشارت «السلامين»، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بـنهب آلاف الدونمات من أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ومبدأ حل الدولتين، مؤكدة أن آمال الفلسطينيين في قيام دولتهم أصبحت «مطفأة الأنوار» في ظل هذه السياسات.

وأضافت أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يقود حملة لإنشاء مستوطنات رعوية جديدة في شمال ووسط الضفة الغربية، باستخدام كرافانات متنقلة، كما تشهد هذه المناطق تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، في ظل غياب أي رادع حقيقي من السلطات الإسرائيلية.

نشر العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، جهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في إدخال المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث العسكري أن مطار العريش استقبل 1022 طائرة منذ بدء الحرب في غزة، تحمل أكثر من 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية، كما استقبل ميناء العريش 32 سفينة مساعدات إنسانية تحمل أكثر من 74 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وكشف المتحدث العسكري أن المساعدات الإنسانية قبل الحرب الأخيرة في قطاع غزة، كانت تتوجه إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها ثم تتوجه إلى معبر رفح من جانبه الفلسطيني، ويقوم الهلال الأحمر الفلسطيني باستلامها لدخولها إلى القطاع، أما المساعدات الخاصة بوكالة الأونروا كانت تدخل من معبر كرم أبو سالم مباشرة.

وكشف المتحدث العسكري أنه بعد سيطرة إسرائيل على معبر رفح من جانبه الفلسطيني في 7 مايو 2024 ، توقف شريان الحياة الرئيسي عن العمل، وقامت إسرائيل بتدمير معبر رفح من جانبه الفلسطيني وقامت الدولة المصرية بإدخال المساعدات من معبر كرم أبو سالم وعبر عملية الإسقاط الجوي للمساعدات.

مصر أدخلت أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات
وأشار المتحدث العسكري أن مصر قامت بإدخال أكثر من 45 ألف شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب بحمولة تصل إلى 500 ألف طن من المساعدات، منهم نحو 368 ألف طن من مساعدات مصرية، كما كشف المتحدث العسكري أن أكثر من 70٪ ؜من حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية.

وأوضح المتحدث العسكري أن القوات المسلحة نفذت 168عملية إسقاط جوي فوق قطاع غزة بحمولة 3730 طن من المساعدات منذ بدء الحرب على القطاع.

