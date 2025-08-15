قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبيبة القلوب.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان| خاص

الفنانة رانيا فريد شوقي و الفنانة هدي سلطان
أوركيد سامي

يوافق اليوم الذكرى المئوية لميلاد فنانة أيقونية،الراحلة هدى سلطان التي شكّلت بأدوارها وتمثيلها وصوتها جمالاً خالدًا في تاريخ الفن المصري والعربي.


قالت الفنانة  رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هدى سلطان فنانة عظيمة مبدعة و مطربة لها صوت مميز و تركت بصمات في عالم الفن كمطربة و كممثلة و ام البنات الحنونة جدآ انسانة طيبة و جميلة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".

يذكر أن ولدت هدى سلطان واسمها الحقيقي بهيجة عبد العال في 15 أغسطس 1925 بقرية كفر أبو جندي بمركز قطور، محافظة الغربية.

وأظهرت هدى سلطان موهبة قوية مبكراً نحو الغناء والتمثيل، إذ بدأت بالغناء في حفلات المدرسة، وكان صوتها في الإذاعة الفنية، حيث اكتشفها الملحن أحمد عبد القادر، فيما تبنّاها الموسيقار رياض السنباطي فأتاح لها دخول عالم الفن وشاركت معه في فيلمه الوحيد “حبيب قلبي” عام 1952، وفي عام 1950، كان فيلم “ست الحُسن” هو انطلاقتها السينمائية الأولى.


ونشأت هدى سلطان في أسرة محافظة، وواجهت معارضة، وحتّى تهديدات بالقتل من أفراد الأسرة بسبب قرارها دخول الفن، حيث كان يعيقها شقيقها الفنان محمد فوزي، الذي كان يخشى على سمعتها.


برعت هدى سلطان على مدار أكثر من نصف قرن في عالم الفن من خلال مشاركات بارزة في السينما، التلفزيون، والمسرح.


من أشهر أفلامها: “الفتوة”، “امرأة في الطريق”، “نساء محرمات”، “سر امرأة”، “الاختيار”، “عودة الابن الضال”، و”وداعا بونابرت”.


وتميزت في أعمالها الدرامية وعلى رأسها مسلسلات مثل: “الوتد”، “ليالي الحلمية”، “الليل وآخره”، “زيزينيا”، و”أرابيسك”  وغيرها.

تزوّجت هدى سلطان خمس مرات، أشهرها زواجها من فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتين هما ناهد ومها، وتزوجت كذلك من فؤاد الأطرش، المنتج فؤاد الجزايرلي، والمخرج حسن عبد السلام .

بعد مسيرة فنية طويلة، توفيت هدى سلطان في 5 يونيو 2006 بمدينة السادس من أكتوبر إثر صراع مع سرطان الرئة، عن عمر يناهز 81 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا لا يزال حاضرًا في وجدان الجمهور .

