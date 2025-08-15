قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دخلت 800 جرام وخرجت كيلو ونص.. انقاذ طفلة مبتسرة بمستشفي أسيوط الشاملة
عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته
مواجهة وإنكار.. كواليس 12 ساعة تحقيقات في واقعة مطاردة فتيات على طريق الواحات
مهلة 45 يومًا.. تحذير من الصحة لمستشفيات المنيا لهذا السبب
إبراهيم زهران: نرغب في التأهل إلى نصف نهائي الأفروباسكت
القاهرة الإخبارية: نبيهة كراولي تختتم مهرجان الحمامات الدولي برسائل فنية وإنسانية
لقاء سويدان: برنامجي قربني من الجمهور بشكل أكبر
مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه
تصريحات الاحتلال الأخيرة تطفئ آمال الدولة الفلسطينية.. ماذا حدث؟
الإسكندرية تنهي استعداداها لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة
بقيادة حمدي فتحي.. الوكرة يفتتح الموسم الجديد أمام العربي
موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2025
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد ويشدد على الإلتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة وجودة المنتجات

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفين لهذه التعليمات وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار

محافظ الدقهليه سوق اليوم الواحد يهدف الى توفير المنتجات

 وأكد أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، الهدف من إقامتها توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

محافظ الدقهليه.. دراسه اقامه سوق اليوم الواحد بشكل يومى

ووجه محافظ الدقهلية، للدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، لدراسة إقامة السوق بشكل يومي ليصبح سوق دائم بدلا من العمل يومين في الأسبوع، نظرا للاقبال الكبير عليه وبناءا على طلب ورغبة المواطنين، وزيادة كميات المنتجات المعروضة، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهلهم وبيع  السلع لهم في مكان واحد.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمترددين على السوق واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة

.

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة، ومؤكدا أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.

الدقهلية محافظ سوق اليوم الواحد

