محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد ويشدد على الإلتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة وجودة المنتجات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة، وجودة المنتجات المعروضة للبيع، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفين لهذه التعليمات وإتخاذ إجراءات إلغاء الترخيص في حالة التلاعب بالأسعار

محافظ الدقهليه سوق اليوم الواحد يهدف الى توفير المنتجات

وأكد أن سوق اليوم الواحد ومنافذ البيع، الهدف من إقامتها توفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

محافظ الدقهليه.. دراسه اقامه سوق اليوم الواحد بشكل يومى

ووجه محافظ الدقهلية، للدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، لدراسة إقامة السوق بشكل يومي ليصبح سوق دائم بدلا من العمل يومين في الأسبوع، نظرا للاقبال الكبير عليه وبناءا على طلب ورغبة المواطنين، وزيادة كميات المنتجات المعروضة، وذلك تخفيفا للعبء عن كاهلهم وبيع السلع لهم في مكان واحد.

والتقى محافظ الدقهلية، بالمترددين على السوق واستمع إليهم وأكد لهم، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة

.

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة، ومؤكدا أن المحافظة وغرف العمليات تتلقي أي شكوى من المواطنين بشأن الأسعار بالسوق أو منافذ البيع، ونتعامل معها على الفور.