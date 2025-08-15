قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
الاتحاد الدولي: مقتـ.ل 238 صحفياً في غزة جريمة حرب كاملة الأركان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
سقوط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية|فيديو
تعبئة مساعدات غزة وتصنيفها وتكويدها برعاية منظمة نيلسون مانديلا | صور
الأهلي ضد السد.. قرعة نارية من دوري أبطال آسيا
باكستان .. تحطم مروحية إنقاذ في عمليات إغاثة لمتضررين من الفيضانات
أخبار التكنولوجيا| واتساب تتهم روسيا بمحاولة حجب التواصل عن المستخدمين.. روبوت Meta AI يغازل الأطفال ويدلي بنصائح طبية زائفة
وفد منظمة الحكماء يزور مراكز الهلال الأحمر لتعبئة المساعدات ومعبر رفح
تعبئة مساعدات غزة وتصنيفها وتكويدها برعاية منظمة نيلسون مانديلا | صور

عبد الوكيل ابو القاسم

زار وفد منظمة «الحكماء» المستقلة (The Elders)، المراكز اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، في مدينة العريش، والمخصصة لتعبئة المساعدات وتصنيفها وتكويدها طبقًا للمعايير الدولية المتفق عليها واستمع إلى شرح عن آليات العمل والتحديات اللوجيستية.

كما تفقد الوفد، على هامش زيارته لمدينة العريش، معبر رفح واطلع على اصطفاف شاحنات المساعدات المصرية التى يتم العمل على تفويجها إلى قطاع غزة، وكذلك مساعدات الامم المتحدة ،مشيدًا بجهود الدولة المصرية في دعم غزة ومُدينًا عرقلة دخول المساعدات من الجانب الآخر في ظل الأزمة الغذائية الحادة التي يعيشها أهالي غزة.

وتعد منظمة «الحكماء» هي منظمة دولية مستقلة أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا عام 2007، وتضم قادة عالميين سابقين يعملون على تعزيز الحلول للقضايا الدولية الملحة.


وضم الوفد نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم السيدة ماري روبنسون، الرئيسة السابقة لإيرلندا، والسيدة هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، إلى جانب ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة بمصر تتقدمهم السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

