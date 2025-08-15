النقل تستعرض قطارات عربات النوم قبل وبعد التحديث الشامل | صور

في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، بهدف تقديم خدمات مميزة وآمنة للركاب، استعرضت الوزارة صورًا لقطارات عربات النوم قبل وأثناء وبعد عملية التحديث والتطوير الشامل.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال شملت رفع كفاءة العربات من الداخل والخارج، وتزويدها بأحدث التجهيزات، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الراحة والخدمة لجمهور المسافرين على خطوط النوم.

وأوضحت أن خطة التحديث تأتي ضمن مشروع تطوير شامل للسكك الحديدية يشمل الجرارات والعربات والمحطات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب الزيادة في أعداد الركاب.

وتسعى الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى تحسين تجربة السفر بالقطارات، وتقليل زمن الرحلات، وتعزيز الاعتمادية والسلامة على الشبكة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل.