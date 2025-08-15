انطلاق دورة تطوير مدربات ناشئات كرة القدم بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي

انطلقت اليوم الجمعة بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، دورة تطوير مدربات الناشئات، بالتعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي لكرة القدم، والتي تهدف لتطوير ناشئات كرة القدم على المستويين الرياضي والاجتماعي.

حضر افتتاح فعاليات الدورة إيناس مظهر عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وتستمر فعاليات المرحلة الأولى للدورة حتى مساء الاثنين المقبل.

وصرحت راما جويلي المنسق العام للدورة بأن المرحلة الثانية تشمل تطبيقات عملية "25 ساعة" قبل المرحلة النهائية التي تمتد ليومين، يتم خلالهما تقييم التطبيقات العملية.

وتعد الدورة امتدادًا لسلسلة دورات بالتعاون مع الاتحاد النرويجي لكرة القدم ووزارة الرياضة النرويجية، بدأت عام 2016 واستمرت حتى 2019، قبل توقفها بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا، وتم استئناف الدورات مجددًا خلال الفترة الماضية.