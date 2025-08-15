مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، في حادث مروع وقع نتيجة تصادم دراجة نارية بسيارة سوزوكي على طريق نكلا - المناشي بدائرة مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة المرور والبحث الجنائي إلى موقع البلاغ، حيث تبين من خلال المعاينة والتحريات الأولية وقوع تصادم بين دراجة نارية وسيارة سوزوكي، ما أسفر عن وفاة شخص في الحال، وإصابة 6 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة مستشفى منشأة القناطر المركزي، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، بينما قامت الأجهزة المعنية بإزالة آثار الحادث لتسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق؛ حيث أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.