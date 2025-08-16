امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 |تأمينات مشددة للأسئلة وزائرة صحية بكل لجنة

أكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه تم الاستعداد التام لبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم السبت ، مشيرةً إلى انه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين مقار اللجان الإمتحانية وأوراق الأسئلة والإجابة.

كما أوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه في إطار الاستعداد لبدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 اليوم ، تم أيضاً التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وأطقم طبيه بكل إدارة ، مع نشر سيارات الطوارئ للتدخل السريع في حالة حدوث أى أزمة بمحيط ومقار اللجان ، وأيضاً توفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

كما أكدت مديريات التربية والتعليم ، على التواصل والتنسيق مع الأحياء والتأكيد علي نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية .



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، للنظام القديم والحديث، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ١٦ أغسطس ٢٠٢٥

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تستمر امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للنظام الحديث حتى يوم السبت الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥، بينما تستمر امتحانات طلاب الثانوية العامة النظام القديم ومدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى يوم الاثنين الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥.



إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :