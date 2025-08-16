تاس: قمة ألسكا تضع أساس عودة البعثات الدبلوماسية بين روسيا وأمريكا



نقلت وكالة أنباء تاس عن مصدر مطلع القوب بأن قمة ترامب وبوتين ستضع الأساس لعودة عمل البعثات الدبلوماسية الروسية والأمريكية بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق ؛أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تستمر "من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وأضاف بيسكوف أيضًا أن محادثات ترامب وبوتين الفردية "ستُعقد بمشاركة مساعدين"، دون توضيح هوية المساعدين الذين سيشاركون، وفقًا لوكالة ريا نوفوستي.

وكان الكرملين صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الزعيمين سيستعينان بمترجمين فوريين خلال محادثة فردية في بداية القمة، قبل مواصلة المحادثات على غداء عمل.