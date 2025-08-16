انقاذ حياة طفلة من داخل مصعد في بالقاهرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة ، من إنقاذ طفلة، بعد احتجازها داخل مصعد أحد العقارات السكنية، ما تسبب في إصابتها بحالة إعياء.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا باحتجاز طفلة داخل مصعد بعقار مكوّن من 6 طوابق، يقع في 4 شارع البكرية، متفرع من شارع الظاهر وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارات إنقاذ من قسم شرطة الظاهر وإنقاذ النزهة، إلى محل البلاغ.

بالفحص، تبين وجود الطفلة مكة أشرف جلال محتجزة في الطابق الخامس بين كابينة المصعد والحائط.

وتمكنت القوات من استخراجها، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى القبطي لتلقي العلاج، حيث استقرت حالتها.