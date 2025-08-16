رئيس الفيدرالي في شيكاغو: قلق من بيانات التضخم وتأثيرها على أسعار الفائدة

صرح أوستان غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأن تباين بيانات التضخم هذا الأسبوع، إلى جانب حالة عدم اليقين المستمرة بشأن الرسوم الجمركية، قد أثارا بعض التردد لديه بشأن خفض أسعار الفائدة.

سبق أن تحدث غولسبي عن "مسار مثالي" يجمع بين اعتدال التضخم واستقرار سوق العمل، مما يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة.

لكن في مقابلة مع قناة CNBC، قال غولسبي إنه لا يزال يرغب في رؤية بيانات أكثر إقناعاً قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 16 و17 سبتمبر. غولسبي هو واحد من 12 ناخباً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام.

وأضاف أن التقارير الصادرة هذا الأسبوع عن أسعار المستهلكين والمنتجين "أثارت قلقاً" بشأن اتجاه التضخم، حيث أن أسعار الخدمات "التي من الواضح أنها لن تكون مؤقتة" "ترتفع".

قال غولسبي خلال مقابلة مع برنامج "سكواك بوكس": "أشعر أننا ما زلنا بحاجة إلى تقرير آخر، على الأقل، لنعرف ما إذا كنا لا نزال على المسار الصحيح".

كان مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو متوافقاً نسبياً مع توقعات السوق، على الرغم من أن القراءة الأساسية التي تستثني الغذاء والطاقة ارتفعت تدريجياً إلى 3.1%، متجاوزةً توقعات وول ستريت بقليل.

مع ذلك، سجل مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو، الذي يقيس أسعار الجملة، ارتفاعاً شهرياً مفاجئاً بنسبة 0.9%، وهو الأكبر منذ حوالي ثلاث سنوات.

تُفحص البيانات عن كثب بحثاً عن أدلة حول تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وبينما لم يُظهر أي من التقريرين آثاراً واضحةً ومهمة، يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات بدأت تظهر تدريجيًا في البيانات، وستظهر في الأشهر المقبلة.

"يعتمد الأمر برمته على البيانات والتوقعات الاقتصادية. إذا استمرت تقارير التضخم كالسابقة... سأكون مطمئناً جداً، فبعد أن هدأت الأمور، يبدو أننا ما زلنا في وضعنا الحالي، وهو اقتصاد قوي مع انخفاض التضخم"، قال غولسبي.

في هذه الحالة... من الصواب خفض أسعار الفائدة إلى المستوى الذي نعتقد أنها ستستقر فيه. علينا أن نوضح بعض الأمور من خلال الأرقام.

تقترب الأسواق من اليقين بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستصوت على خفض سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر، من مستواه الحالي البالغ 4.25% إلى 4.50%.

ومع ذلك، هناك بعض الشكوك حول ما سيحدث بعد ذلك، حيث تبلغ احتمالات خفض آخر في أكتوبر 55%، واحتمالية اتخاذ خطوة ثالثة في ديسمبر 43% فقط، وفقاً لمؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME.