موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة المقاولون العرب اليوم، السبت، على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره المقاولون العرب اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا فى المباراة السابقة بهدفين دون رد.

وتذاع مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قنوات “أون تايم سبورت”.

واهتم الجهاز الفني للزمالك خلال اليومين الماضيين بتحليل أداء المقاولون العرب عبر مقاطع فيديو لمبارياته الأخيرة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.