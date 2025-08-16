قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة 2025 بتليجرام
أول صور ترصد بدء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
علي جمعة: أُمِرنا أن نحبَّ الحياة الدنيا ونأخذ حظَّنا من السعادة
إضراب المضيفين بمطارات كندا يهدد بإلغاء 500 رحلة وتعطيل 100ألف مسافر
شاومينج يزعم نشر صور من امتحان عربي الدور الثاني للثانوية العامة ..والتعليم تتتبعها للتحقق
ابراهيم فايق: محمد صلاح أصبح رابع لاعب يسجل 187 هدفا في تاريخ البريميرليج
استقرار الذهب اليوم السبت 16 أغسطس.. عيار 21 مفاجأة
انكسار موجة الطقس الحار .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين
مظاهرات ضخمة لذوي الأسرى الإسرائيليين ضد نتنياهو اليوم
عودة الإمبراطورية في زمن رجل الصفقات ترامب والقيصر بوتين| تحليل إخباري
القوطة جننت المزارعين| الفلاحين: فدان الطماطم يخسر 100 ألف جنيه
ضلمة فى عز الضهر .. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم بهذا الموعد
رياضة

الزمالك والمقاولون الأبرز.. مباريات اليوم السبت 16-8-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق  اليوم السبت 16 أغسطس 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز


أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – الساعة 17:00 –beIN Sports 1



برايتون × فولهام – الساعة 17:00

سندرلاند × وست هام – الساعة 17:00

توتنهام هوتسبير × بيرنلي – الساعة 19:30

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي – الساعة 19:30 beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
 

مايوركا × برشلونة – الساعة 20:30

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي – الساعة 22:30

فالنسيا × ريال سوسييداد – الساعة 22:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


لانس × ليون – الساعة 18:00

موناكو × لو هافر – الساعة 20:00

نيس × تولوز – الساعة 22:05

مواعيد مباريات السوبر الألماني

شتوتجارت × بايرن ميونخ – الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

شباب أهلي دبي × الظفرة – الساعة 17:05

دبا الفجيرة × الشارقة – الساعة 17:05

اتحاد كلباء × النصر – الساعة 19:30

العين × البطائح – الساعة 19:30

مواعيد مباريات الدوري المصري


إنبي × وادي دجلة – الساعة 18:00

غزل المحلة × سموحة – الساعة 21:00

الزمالك × المقاولون العرب – الساعة 21:00

الدوري المصري الزمالك الدوري الانجليزي

