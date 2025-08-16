الزمالك والمقاولون الأبرز.. مباريات اليوم السبت 16-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 16 أغسطس 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز



أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – الساعة 17:00 –beIN Sports 1





برايتون × فولهام – الساعة 17:00

سندرلاند × وست هام – الساعة 17:00

توتنهام هوتسبير × بيرنلي – الساعة 19:30

وولفرهامبتون × مانشستر سيتي – الساعة 19:30 beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



مايوركا × برشلونة – الساعة 20:30

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي – الساعة 22:30

فالنسيا × ريال سوسييداد – الساعة 22:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



لانس × ليون – الساعة 18:00

موناكو × لو هافر – الساعة 20:00

نيس × تولوز – الساعة 22:05

مواعيد مباريات السوبر الألماني



شتوتجارت × بايرن ميونخ – الساعة 21:30

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي



شباب أهلي دبي × الظفرة – الساعة 17:05

دبا الفجيرة × الشارقة – الساعة 17:05

اتحاد كلباء × النصر – الساعة 19:30

العين × البطائح – الساعة 19:30

مواعيد مباريات الدوري المصري



إنبي × وادي دجلة – الساعة 18:00

غزل المحلة × سموحة – الساعة 21:00

الزمالك × المقاولون العرب – الساعة 21:00