الزمالك والمقاولون الأبرز.. مباريات اليوم السبت 16-8-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم السبت 16 أغسطس 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مانشستر سيتي مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد – الساعة 17:00 –beIN Sports 1
برايتون × فولهام – الساعة 17:00
سندرلاند × وست هام – الساعة 17:00
توتنهام هوتسبير × بيرنلي – الساعة 19:30
وولفرهامبتون × مانشستر سيتي – الساعة 19:30 beIN Sports 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
مايوركا × برشلونة – الساعة 20:30
ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي – الساعة 22:30
فالنسيا × ريال سوسييداد – الساعة 22:30
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لانس × ليون – الساعة 18:00
موناكو × لو هافر – الساعة 20:00
نيس × تولوز – الساعة 22:05
مواعيد مباريات السوبر الألماني
شتوتجارت × بايرن ميونخ – الساعة 21:30
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
شباب أهلي دبي × الظفرة – الساعة 17:05
دبا الفجيرة × الشارقة – الساعة 17:05
اتحاد كلباء × النصر – الساعة 19:30
العين × البطائح – الساعة 19:30
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي × وادي دجلة – الساعة 18:00
غزل المحلة × سموحة – الساعة 21:00
الزمالك × المقاولون العرب – الساعة 21:00