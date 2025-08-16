مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن طرد محمد هاني من مباراة فاركو

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن طرد اللاعب محمد هاني من مباراة فاركو.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"هل يستحق الطرد في مباراة فاركو ؟".

وجهت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي رسالة لـ محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد طرده من مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر فيسبوك مجموعة من الصور لمحمد هاني أثناء مباراة فاركو بتعليق :«مستر أسيست».

وحصل محمد هاني لاعب الأهلي، على إنذار ثانٍ، وكارت أحمر في الدقيقة 90 من عمر مباراة فريقه مع فاركو بالدوري.

وجاء الطرد؛ بعد تجاهل محمد هاني لإشارة الحكم بالإسراع في الخروج عند تبديله، وعدم إهدار الوقت.