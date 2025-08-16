ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تباد الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة ياسمين الخطيب

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة ومواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون البيج.



تميز فستان ياسمين الخطيب بأنه كشف عن قوامها المثالي والرشيق، انتعلت حذاء شفاف ذا كعب عالي، فيما أكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الراقية.

ومت الناحية الجمالية، بدت ياسمين الخطيب بخصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها الفاتح.