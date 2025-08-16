قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على طلاب الدور الثاني للثانوية العامة في الفيوم

ياسمين بدوي

أكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، أنه تم توزيع المياه المعدنية والشيكولاتة على الطلاب صباح اليوم أمام لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 قبل بدء امتحان اللغة العربية 

وقالت مديرية التربية والتعليم بالفيوم : جاءت هذه المبادرة كلفتة إنسانية داعمة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وذلك بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية والإدارات التعليمية، بهدف التخفيف عن الطلاب وبث روح الطمأنينة والدعم النفسي لهم، مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

وبدأ منذ التاسعة صباحا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025  امتحان اللغة العربية لطلاب النظامين القديم والجديد 

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 ، يستمر زمن امتحان اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهراً ، ثم يؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية من 12:30 ظهراً ل، 2 ظهرا

كما يؤدي اليوم أيضا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة العربية (ورقة أولى) فترة أولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى مادة مقاييس مفاهيم اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى، ومادة التربية الدينية فترة ثانية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لجميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 تشدد على منع إصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء للطالب أو الملاحظ ، مع التأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .

إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز إحصائيات امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2025 مؤكدةً ما يلي :

  •  إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني (نظام قديم) يبلغ ١٢١٤٢ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب نظام حديث ١٤٥٩٣٠ طالبا وطالبة.
  •     إجمالى عدد طلاب مدارس المكفوفين ٧ طلاب.
  •  إجمالى  عدد طلاب مدارس المتفوقين طالبان.
  •     عدد اللجان ٢٦٧ لجنة على مستوى جميع الجمهورية
