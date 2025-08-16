مصرع كفيف بعد إصابته بطلق نارى فى أسوان

لقي شخص كفيف مصرعه نتيجة إصابته بطلق نارى أثناء قيام شخص يعتلي أعلى أحد الأسطح بقرية منيحة بمركز كوم شمال أسوان بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى مما تسبب في إصابته ليتوفى اليوم السبت داخل المستشفى أثناء علاجه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بأسوان بلاغا يفيد بمصرع شخص كفيف نتيجة إصابته بطلق ناري بقرية منيحة داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج، وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه يدعى حسين . ع ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

على جانب أخر لقيت سيدة مصرعها، وأصيب زوجها ونجلها بطلقات نارية نتيحة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية وادي عبادي بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت غرفة عمليات النجدة بأسوان قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بين شخص وأسرة فى قرية وادي عبادى، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها ونجلها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

طلق نارى

فيما تعرض 4 أشخاص في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل وأخرى ملاكي بطريق مدينة أسوان الجديدة مما أسفر عن إصابتهم بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، وعلى الفور تم الدفع بأربع سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍى استكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على ملابساته، كما تم تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة والسيارات وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.