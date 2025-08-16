القاهرة الإخبارية: تصاعد استهداف المدنيين في غزة والقصف يمتد إلى خيام النازحين

أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن عمليات استهداف الفلسطينيين لم تقتصر على المنازل، بل طالت المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، حيث وصل إلى مستوصف الشيخ رضوان جثمانا شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف في منطقة زيكيم وسُجلت إصابات قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية في محور نتساريم وسط القطاع.

قصف الخيام ومجازر في خان يونس

وأشار المراسل إلى أن القصف الإسرائيلي طال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن إبادة عائلة فلسطينية بالكامل الليلة الماضية. كما استهدفت الطائرات المسيّرة مناطق جنوب غرب خان يونس، في ظل استمرار الغارات على مختلف محافظات القطاع.

وأكد أن أعداد الشهداء تتزايد بشكل خاص بين المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في رفح وخان يونس وشمال غزة.