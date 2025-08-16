قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
القاهرة الإخبارية: تصاعد استهداف المدنيين في غزة والقصف يمتد إلى خيام النازحين

منار عبد العظيم

أكد مراسل القاهرة الإخبارية أن عمليات استهداف الفلسطينيين لم تقتصر على المنازل، بل طالت المدنيين أثناء انتظارهم المساعدات، حيث وصل إلى مستوصف الشيخ رضوان جثمانا شهيدين وعدد من المصابين جراء قصف في منطقة زيكيم وسُجلت إصابات قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية في محور نتساريم وسط القطاع.

قصف الخيام ومجازر في خان يونس

وأشار المراسل إلى أن القصف الإسرائيلي طال خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، ما أسفر عن إبادة عائلة فلسطينية بالكامل الليلة الماضية. كما استهدفت الطائرات المسيّرة مناطق جنوب غرب خان يونس، في ظل استمرار الغارات على مختلف محافظات القطاع.

 وأكد أن أعداد الشهداء تتزايد بشكل خاص بين المدنيين الذين ينتظرون المساعدات في رفح وخان يونس وشمال غزة.

حرب غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

Atm

البنك الأهلي يرفع حدود الإيداع النقدي عبر ماكينات ATM

مدبولي

مدبولي يتراس اجتماع مجلس المحافظين لبحث عدد من الملفات

هيئة الإسعاف

6 دقائق مثيرة.. تفاصيل عودة طفـ.لتين للحياة بعد الغرق والإسعاف كلمة السر

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

