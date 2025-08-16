القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل

قال مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، يوسف أبو كويك، إن الجيش الإسرائيلي وسّع من عملياته البرية جنوب شرق حي الزيتون، وصولًا إلى مناطق الصبرة.

وأكد أن الاحتلال دمّر 400 منزل خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات نحو غرب ووسط غزة، في ظل توقف النزوح نحو الجنوب وتحول التركيز إلى نزوح داخلي داخل المدينة نفسها.

الاحتلال يسيطر على الشمال ويهدد وسط المدينة

أشار المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، إلى جانب السيطرة الكاملة على محافظة الشمال، خاصة بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا التي شهدت دماراً واسعاً.

وأوضح أن ما تبقى من المدينة يقتصر على أحيائها الغربية مثل الشيخ رضوان وتل الهوى ومخيم الشاطئ، محذراً من أن استمرار التوغل قد يؤدي إلى تطويق المدينة بشكل كامل.

