سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة من هولندا | صور
وفاة طبيب أثناء أداء عمله فى وحدة صحية بقنا
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
توك شو

القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل

منار عبد العظيم

قال مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، يوسف أبو كويك، إن الجيش الإسرائيلي وسّع من عملياته البرية جنوب شرق حي الزيتون، وصولًا إلى مناطق الصبرة.

 وأكد أن الاحتلال دمّر  400 منزل خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات نحو غرب ووسط غزة، في ظل توقف النزوح نحو الجنوب وتحول التركيز إلى نزوح داخلي داخل المدينة نفسها.

الاحتلال يسيطر على الشمال ويهدد وسط المدينة

أشار المراسل إلى أن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، إلى جانب السيطرة الكاملة على محافظة الشمال، خاصة بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا التي شهدت دماراً واسعاً.

 وأوضح أن ما تبقى من المدينة يقتصر على أحيائها الغربية مثل الشيخ رضوان وتل الهوى ومخيم الشاطئ، محذراً من أن استمرار التوغل قد يؤدي إلى تطويق المدينة بشكل كامل.
 

غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي

