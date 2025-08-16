غدا.. 3 حفلات متتالية فى القلعة يختمها هشام عباس

استمراراً لفعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة تقام 3 حفلات مساء الاثنين 18 اغسطس على مسرح المحكى .

ففى الثامنة مساءً تقدم فرقة كايرو كافيه بقيادة عازف البيانو والموزع الموسيقى على شرف حفلاً بمشاركة المغنيتين ليديا لوتشيانو وأمنية ابو بكر يتضمن مختارات متنوعة لمجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى اعيد صياغتها برؤية موسيقية جديدة منها قلبى ومفتاحة، يا جميل ياجميل، طير بينا يا قلبى، دارى العيون، طير بينا يا قلبى، اهواك وغيرها إلى جانب نماذج من مؤلفات على شرف الخاصة منها تخيل ولونجاية .

وفى التاسعة مساء وبالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية تقدم فرقة إقليم جيتيسو الفلهارمونية من دولة كازاخستان نماذج من فنونها التراثية التقليدية وتشمل مختارات من الأعمال الفلكلورية إلى جانب لوحات إستعراضية تجسد جانبًا من العادات المحلية .

وفى العاشرة مساء يتغني النجم هشام عباس بباقة من أشهر أعماله الخاصة وتترات المسلسلات الدرامية التى آداها منها ما تبطليش، لمتنا، حبيتها، حلال عليك، شوفي، وأنا أعمل إيه، عيني، عينيها السود، تعالي، زمان، يتربى فى عزو، كده رضا، السهر والإنبساط، عمال يحكيلي عنها وغيرها .