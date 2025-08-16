مفيدة شيحة: إجبار الزوجة على المشاركة في مصاريف البيت أزمة نعاني منها

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات"، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة عن موضوع إجبار الزوجة على المشاركة في مصاريف ونفقات المنزل.

وقالت مفيدة شيحة إن "هذا الأمر موضوع يعاني منه الكثيرون، وهناك اتفاق يتم من تحت الطرابيزة أن يوافق الرجل على عمل زوجته مقابل المشاركة في الإنفاق".

وأضافت مفيدة شيحة أن هذا الأمر أثار الكثير من الجدل، وخاصة أن هذه المشكلة يعاني منها الكثيرون.

وفي تصريحات سابقة، أكدت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن للزوجة الحق الكامل في التصرف بأموالها الخاصة كيفما تشاء، ولا يحق للزوج إلزامها بالإنفاق على البيت أو المشاركة في النفقات من هذا المال، إلا إذا رغبت هي في ذلك عن طيب نفس.