بعد استبعاد إيزاك.. مدرب نيوكاسل: نأمل في حل سريع للأزمة مع النادي

استُبعد ألكسندر إيزاك من تشكيلة نيوكاسل في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا اليوم السبت.

يوجد خلاف بين المهاجم السويدي، البالغ من العمر 25 عامًا، والنادي، إذ يسعى للانتقال إلى ليفربول حامل اللقب.

وكان من المتوقع على نطاق واسع ألا يضمه مدرب نيوكاسل، إيدي هاو، إلى تشكيلة الفريق في مباراة السبت التي انتهت بالتعادل السلبي.

وصرح هاو لشبكة TNT Sports بعد المباراة: "آمل أن يُحل الأمر سريعًا، فهو حديث الساعة طوال الوقت. لقد نجح اللاعبون في تجاوز هذه الأزمة وتقديم أداء جيد. علينا أن نواصل ذلك".

سجل إيزاك 23 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، و27 هدفًا إجمالًا. وقد اكتسب مكانة مرموقة بين الجماهير بتسجيله أحد أهدافه في نهائي كأس الدوري الإنجليزي ضد ليفربول في مارس الماضي، ليساعد نيوكاسل على إنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام 70 عامًا.

كان أنتوني إلانجا، الوافد الجديد إلى نيوكاسل قادمًا من نوتنغهام فورست مقابل 55 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار) الشهر الماضي، على يمين خط الهجوم ضد أستون فيلا.

ستكون مباراة نيوكاسل القادمة على أرضه ضد ليفربول في 25 أغسطس.

واختتم هاو: "دائمًا ما تكون المباريات ضد ليفربول مثيرة، فهناك تاريخ عريق في هذه المباراة. نتطلع إليها بشوق. نعرف مدى قوتهم".