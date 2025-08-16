قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يطالب بتركيب كاميرات في مقدمة السيارات للحد من الحوادث.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التصدي للمجرمين في الشارع ليس دور المواطن وإنما دور أجهزة الأمن، موضحًا: "لو أنت ماشي وشفت واحد شايل سيف أو سنجة وبيعوّر الناس، صور المشهد وابعت، لكن ما تتعرضش له، الشرطة هي اللي هتتعامل، مالكش دعوة بالتصادم، ما تتصادمش مع مجرم".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  خلال حلقة برنامج"لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت: "الحادث الأخير بتاع الوحات بيّن لنا قد إيه الشرطة في دقائق معدودات كانت موجودة،  الكاميرات المثبتة أمام المتاجر ساعدت في ضبط الشارع بدرجة كبيرة، ويا سلام لو المشرّع يطبق تجربة الكاميرات الموجودة في بربريز العربيات زي أوروبا، لأنها بتوضح مين الغلطان، ومين اللي عدى، ومين اللي فرمل، وبتنهي أي جدال أو افتراضات".

وأوضح: "إيه اللي يمنع إننا ندرّس مادة المرور في المدارس زي التربية القومية والدين والرياضة والعلوم؟ دي حاجة هتحافظ على ولادنا وتقلل الخسائر البشرية الرهيبة اللي بنشوفها كل يوم على الطرق".

وأضاف: "إحنا عندنا كوارث مرورية مضحكة رغم الألم والحسرة، زي واحد ماشي عكس الاتجاه على كوبري، أو بيرقص على المتوسكل في فرح، أو طريق دولي يتقفل عشان عروسة تعمل فوتوسيشن.. المشاهد دي ما تتشافش غير عندنا، وكل ده بسبب غياب الانضباط وإبعاد الدين عن المرور."

وأضاف: "عشان كده أنا سميت الموضوع (فقه المرور)، المرور له قواعد وفقه، لكن إحنا مش مدركينه، ومين في مصر بيسوق النهاردة من غير ما يبص في الموبايل؟ المخالفات بالملايين، والموضوع محتاج مواجهة قومية، قانونية، دينية ومجتمعية".

وقال: "في أوروبا شفت مشهد حضاري عند المساجد: شباب متطوع لابس السديري الفوسفوري ينظم ركن العربيات وقت الجمعة، علشان ما يعملوش أزمة مرور.. المشهد ده بيخلي صورة المسلمين مشرفة، وده اللي لازم نطبقه هنا". 
 

خالد الجندي الحوادث المرور الجرائم الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

السياحة والآثار في أسبوع ..أبرزها استرداد 13 قطعة أثرية

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتصدر تصنيف شنغهاي 2025

شهداء الصحافة الفلسطينية

صور أنس الشريف محمد قريقع تزين اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد