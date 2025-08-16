محافظة الإسكندرية: تحويلة مرورية جديدة بمنطقة نفق المندرة

أعلنت محافظة الإسكندرية، الانتهاء من تجهيز المسار المروري البديل للحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي اتجاه نفق المندرة ويمتد حتي الدوران المقابل لشارع ملك حفني بحري للعوده للمسار الطبيعي جوار اسوار المنتزه في اتجاه طريق الكورنيش، وذلك في إطار استكمال أعمال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.

وبناءً عليه، سيتم تحويل مسار الحركة المرورية القادمة من شارع ملك حفني قبلي من مناطق المعمورة اتجاه نفق المندرة إلى المسار البديل، تمهيدًا لبدء أعمال هدم النفق استكمالا لمشروع قطار الوقير .

وأهابت المحافظة بالمواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية والتعليمات الصادرة من إدارة المرور، والتعاون مع الجهات المعنية، حرصًا على سلامة الجميع وضمان انتظام حركة السير خلال فترة تنفيذ الأعمال.