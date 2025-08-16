قانونية: مفيش حاجه اسمها إكراه.. والزوج ملزم بالإنفاق زي قبل الطلاق

قالت المحامية دينا عدلي حسين إن القانون يلزم الزوج على الإنفاق على المنزل والزوجة والأطفال بعد حدوث عملية الطلاق.

تقديم كل الأدلة

وأوضحت «حسين» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» تقديم الإعلامية مفيدة شيحة أن القاضي يلزم الزوج بقدر ما لديه وما يستطيع أن يقدمه للزوجة والأبناء، ولا يوجد ورقة يتم استغلالها قانونيا بالإنفاق بالإكراه.

الإكراه في القانون

وشددت على أنه لا يوجد إكراه في القانون في أي شيء، وما هو تحت إكراه لا يُعتد به.

ولفتت إلى أن الزوج ملزم بالمسكن كما كانت العلاقة مستمرة، موضحة أن الجميع معرض بأن يخسر أو لم يستمر في شئ معين، وحال التدهور يكون الزوج ملزم في تقديم ما يثبت ذلك للقاضي.

https://youtu.be/k2BQD4mcuus?si=cIWi4H0UAd_y2k8T