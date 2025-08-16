قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: إزالة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية أساس أي تسوية
السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
قانونية: مفيش حاجه اسمها إكراه.. والزوج ملزم بالإنفاق زي قبل الطلاق

محمد البدوي

قالت المحامية دينا عدلي حسين إن القانون يلزم الزوج على الإنفاق على المنزل والزوجة والأطفال بعد حدوث عملية الطلاق.

تقديم كل الأدلة 

وأوضحت «حسين» خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الستات» والمذاع عبر قناة «النهار» تقديم الإعلامية مفيدة شيحة أن القاضي يلزم الزوج بقدر ما لديه وما يستطيع أن يقدمه للزوجة والأبناء، ولا يوجد ورقة يتم استغلالها قانونيا بالإنفاق بالإكراه.

الإكراه في القانون 

وشددت على أنه لا يوجد إكراه في القانون في أي شيء، وما هو تحت إكراه لا يُعتد به.

ولفتت إلى أن الزوج ملزم بالمسكن كما كانت العلاقة مستمرة، موضحة أن الجميع معرض بأن يخسر أو لم يستمر في شئ معين، وحال التدهور يكون الزوج ملزم في تقديم ما يثبت ذلك للقاضي.

https://youtu.be/k2BQD4mcuus?si=cIWi4H0UAd_y2k8T

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

سرقة كابلات نحاسية

إحباط محاولة سرقة كابلات نحاسية بالمنوفية

انهيار سقف منزل

انهيار سقف شقة في المعادي بدون إصابات.. صور

حريق

الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

