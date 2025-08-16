أحمد موسى: الدولة المصرية تقوم بملحمة حقيقية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لغزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية تقوم بملحمة حقيقية من اجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة تقوم بعمليات إنزال جوي للمساعدات على غزة ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مصر قدمت 70 % من المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أحيي القوات المسلحة على ما تقوم به من توثيق لأعداد المساعدات التي دخلت لقطاع غزة عبر الإنزال الجوي ".

