إخلاء سبيل أجنبية مخمورة هشمت سيارة مواطن أعلى محور 26 يوليو

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية إخلاء سبيل أجنبية هشمت سيارة أعلى محور 26 يوليو بكفالة مالية عقب القاء القبض عليها كونها مخمورة وتسببت في الحادث بسبب سيرها بسرعة جنونية ورعونة.

وقررت النيابة عرضها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما إذا كانت مخمورة وقت وقوع الحادث من عدمه.

وشهد أعلى محور 26 يوليو في الاتجاه المؤدي إلى ميدان لبنان، بمنطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، حالة من الفوضى والرعب، بعدما تسببت أجنبية مخمورة في حادث تصادم نتيجة قيادتها تحت تأثير الكحول.

وكانت البداية حين تلقت أجهزة الأمن بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق، ما أسفر عن تعطل مؤقت للحركة المرورية وإثارة الذعر بين المارة والسائقين.



كشفت التحريات الأولية أن أجنبية مخمورة، تحمل جنسية إحدى الدول– كانت في حالة سكر ظاهر، وكانت تقود سيارتها بشكل عشوائي يمينًا ويسارًا على الطريق، قبل أن تصطدم بسيارة أحد المواطنين، دون وقوع إصابات خطيرة.

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط أجنبية مخمورة، حيث جرى اقتيادها إلى قسم شرطة كرداسة للتحقيق معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، بشأن الواقعة، وعلى الفور، انتقل المقدم محمد سعودي، رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إلى مكان الحادث، لمباشرة التحقيقات والفحص الفني لموقع التصادم.