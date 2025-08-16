المخرج أحمد خالد ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

حرص المخرج أحمد خالد على نعي مدير التصوير الراحل تيمور تيمور معبرًا عن حزنه لفقده.

وكتب أحمد خالد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمه الله مدير التصوير تيمور تيمور

الله يرحمه ويغفر له".







وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، مدير التصوير تيمور تيمور، الذي رحل عن عالمنا تاركًا إرثًا فنيًا وإبداعيًا مميزًا في مجال التصوير السينمائي والدرامي.

وتقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس النقابة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".