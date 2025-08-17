أحمد بلال: جماهيرية الزمالك تمنحه الأفضلية في الدوري

أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك يتمتع بجماهيرية عريضة تمنحه أفضلية كبيرة في المنافسة على لقب الدوري الممتاز، موضحًا أن هذا العامل يمثل قوة ضغط إيجابية تدعم اللاعبين داخل الملعب.



انتقادات لخيارات فيريرا الفنية

أوضح بلال أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، لم يكتشف بعد إمكانيات لاعبيه بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أنه ارتكب “أخطاء كبيرة” خلال مباراة الفريق الأخيرة بعدما اعتمد على لاعب وسط في مركز الجناح.

وأضاف: “هل لم يشاهد المدرب مباريات الزمالك السابقة أو اللقاء الأول أمام سيراميكا؟” في إشارة إلى أن بعض اختياراته جاءت غير منطقية.

مشاكل في الهجوم.. والدفاع منظم

تابع بلال أن الزمالك ظهر منظمًا دفاعيًا ويمتلك خطًا خلفيًا قوياً، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في الشق الهجومي، حيث لم يُشكل الفريق خطورة تُذكر.

وأشار إلى أن الزمالك لم يصنع سوى فرصة وحيدة أمام سيراميكا، بينما في اللقاء الأخير جاءت المحاولة الأخطر من رأسية محمود حمدي “الونش” في الدقائق الأخيرة.



دور زيزو وديانج في وسط الملعب

أشاد بلال بوجود أحمد سيد “زيزو” في وسط الملعب، معتبرًا أن ذلك منحه حرية أكبر في التحرك، وساعد في تنشيط الأجنحة مثل تريزيجيه وبن شرقي.

كما أثنى على المالي أليو ديانج، مؤكدًا أنه يمتلك قدرات دفاعية عالية وقادر على اللعب منفردًا في الوسط، ما يتيح استغلال إمكانيات زيزو وبن رمضان.



تأثير التغييرات وظهور المساحات

أوضح بلال أن خروج ديانج ومشاركة كوكا منح لاعبي فاركو مساحات واسعة في منتصف الملعب، استغلوها لتهديد مرمى الأهلي بشكل متكرر، وهو ما أثر على توازن الفريق.

انتقاد للتحكيم في لقاء الأهلي وفاركو

واختتم بلال تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم محمد معروف ظهر عليه التوتر خلال إدارة اللقاء، مشيرًا إلى أن حالة الطرد التي تعرض لها أحمد هاني مثيرة للجدل، ولا تستحق البطاقة الحمراء



