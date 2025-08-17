قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو
هل يتسلّم المُستأجرون الوحدات الجديدة قبل الفترة الانتقالية؟.. متحدث الوزراء يكشف
تصاعد الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش حول الصلاحيات وحرب غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي .. ننشر أهداف قانون التصرّف فى أملاك الدولة الخاصة
إعلامي يكشف سبب استبعاد «شيكو بانزا» من لقاء الزمالك والمقاولون
«مش بخاف غير من اللي خالقني».. مصطفى يونس: السجن شرف ليا ولأولادي لو كان عشان الأهلي
قمة ترامب بوتين بين رسائل التهدئة وضبابية المواقف الأمريكية.. الملف الأوكراني في صدارة التعقيدات
الصين تجدد التحذيرات من عواصف وسيول جبلية مع استمرار الأمطار الغزيرة
كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»
السيسي يقود الإصلاح المالي.. خبراء: مصر تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها رغم التحديات العالمية
خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور
قصة إنسانية لا تُنسى| عمرو محمود ياسين يكشف عن تفاصيل رحيل تيمور تيمور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولسونارو بين المرض والمحاكمة .. أزمة صحية وقضائية تجبره على مغادرة مقر غقامته الجبرية

بولسارنو
بولسارنو
القسم الخارجي

غادر الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، السبت، مقر إقامته الجبرية بشكل مؤقت بعد موافقة قضائية سمحت له بقضاء ما بين ست إلى ثماني ساعات في مستشفى بالعاصمة برازيليا، لإجراء فحوصات طبية عاجلة.

وبحسب أطباء مستشفى "دي إف ستار"، فقد أُدخل بولسونارو لإجراء فحوصات شاملة عقب معاناته من حمى وسعال شديدين، إضافة إلى أعراض ارتجاع معدي مريئي مزمن. وأظهرت النتائج إصابته بعدوى رئوية حديثة إلى جانب استمرار التهاب المريء والتهاب المعدة، ما استدعى إخضاعه لعلاج دوائي مكثف قبل خروجه من المستشفى في وقت لاحق من اليوم نفسه.

ويعاني بولسونارو منذ سنوات من مشكلات صحية متكررة مرتبطة بحادثة الطعن التي تعرض لها خلال حملته الانتخابية عام 2018، والتي تركت آثارًا مزمنة على جهازه الهضمي. وقد خضع لعدة عمليات جراحية منذ ذلك الوقت، آخرها في أبريل الماضي لمعالجة انسداد معوي، في سلسلة من التدخلات الطبية التي أثرت على نشاطه السياسي والاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، يواجه الرئيس البرازيلي السابق محاكمة أمام المحكمة العليا، على خلفية اتهامه بمحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ومن المقرر أن تصدر هيئة قضائية مكونة من خمسة قضاة أحكامها في خمس قضايا مرفوعة ضده خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 12 سبتمبر المقبل، وسط ترقب واسع للرأي العام البرازيلي.

ويرى مراقبون أن الحالة الصحية لبولسونارو قد تؤثر على سير محاكمته، إذ قد يلجأ فريق دفاعه إلى استخدام الملف الطبي كوسيلة لطلب تأجيل أو تخفيف بعض الإجراءات القضائية. غير أن خبراء قانونيين يؤكدون أن المحكمة العليا حريصة على الفصل بين المسار الطبي والمسار القضائي، وأنها لن تسمح باستخدام حالته الصحية كذريعة لعرقلة المحاكمة.

وفي السياق السياسي، يعتبر خصوم بولسونارو أن تكرار أزماته الصحية يعكس تراجع قدرته على العودة إلى المشهد العام بقوة، بينما يرى أنصاره أن الرجل ما زال رمزًا قويًا للمعارضة رغم الضغوط القضائية والإعلامية. وتبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان بإمكانه تجاوز هذه التحديات الصحية والقانونية معًا، أو أن مسيرته السياسية ستدخل مرحلة أفول تدريجية.

ويجمع محللون على أن مستقبل بولسونارو لا يتوقف على المحاكم وحدها، بل على قدرته الصحية والنفسية في مواجهة واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا في مسيرته منذ خروجه من السلطة.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو برازيليا انسداد معوي بولسونارو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

جمال حمزة عن «شيكو بانزا»: غير مؤثر وقرار استبعاده تأديبي

يانيك فيريرا

فيريرا بعد تعادل المقاولون: المنافس تكتل دفاعيًا وأرضية الملعب لم تساعدنا

الزمالك

بيفكرني بـ خالد الغندور.. إعلامي يعلّق على أداء اللاعب خوان البرازيلي

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

ريهام أيمن
ريهام أيمن
ريهام أيمن

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

مانيوال
مانيوال
مانيوال

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة
سيارة ذاتية القيادة

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد