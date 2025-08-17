لم أعتزل الفن.. مشيرة إسماعيل: الحجاب ليس عائقًا أمام تقديم أعمال ناجحة | خاص

كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل كواليس ارتداء الحجاب وحقيقة الابتعاد عن الساحة الفنية.

وقالت مشيرة إسماعيل في لقاء خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري: "لم أعتزل الفن، والحجاب ليس عائقًا في الفن، ومثّلت به كثيرًا من الأعمال الجميلة والكثيرة".

وأضافت: "أنا اتحجبت لأني شعرت فجأة برغبة في ارتداء الحجاب، وجاءتني رسالة كده فجأة، فقلت لبنتي: 'اديني طرحة'، والحمد لله".

واستطردت: "فخورة بكل أعمالي، ولم أندم على أي عمل، الحمد لله".

واختتمت مشيرة إسماعيل: "أرفض فكرة تحريم الفن، لأنه رسالة، وأهم شيء تقديم أعمال محترمة تليق بالجمهور".

ويُذكر أن الفنانة مشيرة إسماعيل كانت قد قالت في تصريحات لموقع "صدى البلد" الإخباري إن "الفنانة دنيا سمير غانم هي الأنسب لتقديم الفوازير لأنها فنانة مبدعة، وأعمالها تتضمن الغناء والتمثيل والاستعراض، وهي فنانة شاملة".

