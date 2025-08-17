قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

فيريرا يخضع لفحوصات طبية بعد تعرّضه لوعكة صحية في ستاد القاهرة

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
ملك موسى

تعرض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات التي سبقت مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل القلعة البيضاء أن المدير الفني شعر بآلام قوية في منطقة المعدة قبل انطلاق المباراة، ما أدى إلى شعوره بإرهاق شديد تطلب تدخل الجهاز الطبي للنادي. وعلى الرغم من الحالة الصحية غير المستقرة، حرص فيريرا على التواجد في ملعب اللقاء، حيث حصل على مسكنات قوية لتخفيف حدة الآلام وتمكينه من قيادة الفريق فنيًا خلال المواجهة.

وعقب انتهاء المباراة مباشرة، فضّل مسؤولو الزمالك اصطحاب المدير الفني إلى أحد المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة للاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، خاصة بعد أن استمرت الأعراض بشكل واضح طوال اللقاء.

وأجرى فيريرا مجموعة من الفحوصات والتحاليل الدقيقة داخل المستشفى، والتي أثبتت أن حالته مستقرة ولا تدعو للقلق، مع التأكيد على حاجته للحصول على قسط من الراحة خلال الساعات المقبلة لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة.

وأكدت المصادر أن المدرب البلجيكي يتمتع الآن بحالة أفضل بعد تلقي العلاج اللازم، ومن المنتظر أن يعود تدريجيًا لمتابعة تدريبات الفريق وفقًا لتعليمات الأطباء، مع وجود متابعة طبية دقيقة لحالته.

وتأتي هذه الأزمة الصحية في وقت حرج بالنسبة للفريق الأبيض، حيث يخوض الزمالك سلسلة من المباريات القوية في مسابقة الدوري، وهو ما يفرض على الجهاز الفني والإداري ضرورة التعامل بحذر مع الوضع الصحي للمدير الفني، حفاظًا على قدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأعرب عدد من لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني عن دعمهم الكامل لمدربهم، متمنين له الشفاء العاجل وعودته سريعًا لمباشرة مهامه مع الفريق، مؤكدين أن روحه القتالية وحرصه على التواجد رغم الأوجاع تعكس التزامه الكبير تجاه القلعة البيضاء وجماهيرها.

الزمالك يانيك فيريرا المقاولون العرب

