حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا في حي السلام بالقاهرة.. صور

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا بحي السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها ، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة .

وطالب محافظ القاهرة بقيام المسئولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لإلتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة ، بالإضافة إلى متابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التى قامت الدولة بتحمل تكلفة كبيرة لانشائها من أجل المواطنين .