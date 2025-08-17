قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة
بث مباشر| قبعات "شكرًا مصر" ووجبات مجانية في رحلة القطار الخامس لعودة السودانيين
وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين
هيلاري كلينتون: نتنياهو أهدر "اللحظة الذهبية" للسلام بعد الحرب مع إيران
بث مباشر| انطلاق القطار الخامس لعودة السودانيين من محطة مصر
11 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة في مصر خلال 24 ساعة
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية بمجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء.. تفاصيل
الدولة تبدأ حل أزمة الإيجارات القديمة.. اعرف الخطوات القادمة
الدردير لـ أحمد عبد القادر: اللي عايز يجيلنا أهلا بيه.. إحنا نادي بطولات
مخدرات بـ103ملايين جنيه.. مصرع 3عناصر شديدة الخطورة في مداهمة بأسيوط |صور
ساندي ضحية متحرش وسط البلد: لامس أجزاء من جسدي في الأتوبيس
موعد ومكان جنازة وعزاء مدير التصوير تيمور تيمور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا في حي السلام بالقاهرة.. صور

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على الحملة المكبرة التي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة معًا بحي السلام أول.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك  متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها ، مشيرًا  إلى أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة .

وطالب محافظ القاهرة بقيام المسئولين عن المشروعات بالمراجعة الدورية لإلتزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة ، بالإضافة إلى متابعة شركات الصيانة للحفاظ على المشروعات التى قامت الدولة بتحمل تكلفة كبيرة لانشائها من أجل المواطنين .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة مديرية أمن القاهرة بحي السلام اول

