قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشاط: نتطلع لتوسيع استثمارات القطاع الخاص الياباني في الاقتصاد الأخضر
شروط إسرائيلية تعجيزية لوقف الحرب وسط تحذيرات من كارثة إنسانية في غزة
رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد
غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة فتيات طريق الواحات
حماس: تصديق رئيس الأركان الإسرائيلي على خطط احتلال غزة إعلان بموجة جديدة من الإبادة والتهجير
أطول غطسة لمريض شلل رباعي.. ولاء حافظ ينقل رسالة تحدٍ وإصرار للعالم و«قناة السويس» تكرّمه |صور
تفعيل السبورات الذكية ومراجعة البنية التكنولوجية في المدارس قبل العام الدراسي الجديد
حماس: الاحتلال يستخدم وسائل الضغط الإنساني لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية
مهرجان بورسعيد يطلق جائزة باسم تيمور تيمور لأفضل تصوير سينمائي
بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل
مفوض أوروبي: قمة ألاسكا منحت بوتين انتصارًا رمزيًا وعمّقت مخاوف الغرب
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبد الباسط: كل الأندية اشتكت من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة

استاد القاهرة
استاد القاهرة
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن سوء أرضية ملعب استاد القاهرة.

وكتب أحمد عبد الباسط: “كل الأندية اللي بتلعب على استاد القاهرة اشتكت من سوء أرضية الملعب وعلى رأسهم الأهلي والزمالك فالمهم إنه حصل اتصالات بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأشرف صبحى وزير الرياضة”.


وتابع أن الاتجاه حاليا لغلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الإستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتي الأهلي مع بيراميدز ، ودجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدورى".

ويذكر أنه قد حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك ضد المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة على مجريات اللعب من جانب نادي الزمالك دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وبتلك ا لنتيجة يرفع الزمالك رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما حصل المقاولون العرب على أول نقاطه في الموسم ليحتل المركز الـ 17.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:
حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:
أدم كايد - عدى الدباغ

البدلاء:

وجلس على مقاعد البدل كل من محمد عواد - سيف جعفر - ناصر منسي - صلاح مصدق - عمرو ناصر - خوان الفينا - أحمد عبد الرحيم إيشو - عبد الحميد معالي

تشكيل المقاولون العرب الأساسي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

ورباعي الدفاع أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، وعبد الرحمن سمانة.

وفي خط الوسط تواجد عمر الوحش، مصطفى جمال، وإبراهيم القاضي.

بينما قاد الهجوم الثلاثي جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، وتشارلز باساي.

استاد القاهرة الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

ترشيحاتنا

روبوت بشري

روبوت يعزف إيقاع أغاني معقدة بدقة 90%

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه في 2025

تركب عربيه ايه مستعملة بـ 550 ألف جنيه في 2025 | صور

فلورنس لورانس مخترعة إشارات الانعطاف بالسيارات

من هي فلورنس لورانس مخترعة إشارات الانعطاف بالسيارات ؟

بالصور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

الهلال الأحمر المصري يدفع 2400 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة «زاد العزة» الـ 16 إلى غزة

صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية
صورة من المساعدات الإنسانية

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد