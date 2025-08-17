أحمد عبد الباسط: كل الأندية اشتكت من سوء أرضية ملعب استاد القاهرة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن سوء أرضية ملعب استاد القاهرة.

وكتب أحمد عبد الباسط: “كل الأندية اللي بتلعب على استاد القاهرة اشتكت من سوء أرضية الملعب وعلى رأسهم الأهلي والزمالك فالمهم إنه حصل اتصالات بين هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأشرف صبحى وزير الرياضة”.



وتابع أن الاتجاه حاليا لغلق ستاد القاهرة لمدة 10 أيام لإجراء عملية الصيانة لأرضية الإستاد، على أن يتم فتح الملعب يوم 30 أغسطس الجارى لاستقبال مباراتي الأهلي مع بيراميدز ، ودجلة مع الزمالك في الأسبوع الخامس من عمر الدورى".

ويذكر أنه قد حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي الزمالك ضد المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة سيطرة على مجريات اللعب من جانب نادي الزمالك دون خطورة على مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

وبتلك ا لنتيجة يرفع الزمالك رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما حصل المقاولون العرب على أول نقاطه في الموسم ليحتل المركز الـ 17.

تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق المقاولون العرب، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع:

حسام عبد المجيد - محمود بنتايك - عمر جابر - محمود حمدي الونش

خط السط:

محمد شحاتة - عبدالله السعيد - ناصر ماهر - نبيل عماد دونجا

خط الهجوم:

أدم كايد - عدى الدباغ

البدلاء:

وجلس على مقاعد البدل كل من محمد عواد - سيف جعفر - ناصر منسي - صلاح مصدق - عمرو ناصر - خوان الفينا - أحمد عبد الرحيم إيشو - عبد الحميد معالي

تشكيل المقاولون العرب الأساسي جاء كالتالي:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

ورباعي الدفاع أمير عابد، محمد حامد، إسلام هشام، وعبد الرحمن سمانة.

وفي خط الوسط تواجد عمر الوحش، مصطفى جمال، وإبراهيم القاضي.

بينما قاد الهجوم الثلاثي جوزيف أوشايا، جواكيم أوجيرا، وأحمد مجدي كهربا.

أما مقاعد البدلاء فضمّت: لؤي وائل، أحمد الطيب، محمود الحضري "حارس مرمى"، محمد عنتر، نادر هشام، محمود جودة، عبد الرحمن أكمل، محمود دعبسة، وتشارلز باساي.