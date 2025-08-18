قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تُلوّح بالعمليات العسكرية كوسيلة لإجبار حماس على القبول باتفاق شامل لتحرير الرهائن
رئيس البيت الفني: لوائح الستينيات تعرقل الدعاية
لاريجاني: لا سلام في المنطقة دون سلاح المقاومة وردع إسرائيل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الأسد .. حظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025: جرّب أنشطة جديدة

حياة عبد العزيز

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

مشاهير برج الأسد

هدى سلطان وفريد شوقي وكارول سماحة وحسن شاكوش وشيماء سيف ومنة شلبي.
 

توقعات برج الأسد وحظك اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

طاقتك الإيجابية تُلهم زملاءك في العمل، مما يجعل المهام التعاونية سهلة. خصص وقتًا لمشاركة أفكارك بثقة. ثق بقدراتك الإبداعية عند حل المشكلات. بموازنة الطموح مع التعاطف، تُحقق تقدمًا ملموسًا وتبني علاقات قوية.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت عازبًا، فاحضر تجمعات اجتماعية أو جرّب أنشطة جديدة تُمكّنك من التعرّف على أشخاص جدد الثقة والاهتمام الصادق سيجذبان شخصًا مميزًا. تجنّب المحادثات المتسرعة؛ دع التوافق الطبيعي يُوجّه علاقتك ويُعزّز الروابط العاطفية.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

حافظ على رطوبة جسمك بشرب الماء باستمرار. إذا زاد التوتر، مارس التنفس العميق أو استمع إلى موسيقى هادئة، بالعناية بجسمك بلطف وانضباط، تحافظ على صحة جيدة وروح مرحة.

برج الاسد مهنيا

إذا واجهت تحديات، فاستخدم حلولًا إبداعية بدلًا من الأساليب الروتينية. سلوكك يُلهم العمل الجماعي، وقد يكون تقدير المشرفين لك في الأفق، حافظ على تركيزك لتحقيق تقدم ثابت نحو أهدافك المهنية.

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

قد تُفاجئك مكافأة أو هدية، لذا فكّر في إضافتها إلى صندوق الطوارئ، تجنّب الرهانات الخطرة أو الإنفاق الزائد على الكماليات. بدلًا من ذلك، ركّز على بناء عادات ثابتة، مثل وضع خطة إنفاق أسبوعية. بموازنة الكرم مع الحكمة، تضمن مستقبلًا ماليًا أفضل الآن.

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

الايجار القديم - صورة تعبيرية

للأرمل والمطلقات.. كيفية الحصول على وحدة بديلة للايجار القديم

رحلة اليوم

لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

تقليل الاغتراب 2025

آخر فرصة للتسجيل في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ..غدا

أحمد المسلماني

المسلماني يلتقي نائب وزير المالية لبحث ملف معاشات ماسبيرو

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

