صحة البحيرة: الكشف على 490 مواطنًا وإجراء عمليات على نفقة الدولة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية القوافل الطبية والعلاجية الشاملة والتي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، لما تقدمه من خدمات طبية مجانية ومتنوعة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي هذا الإطار، نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى ومؤسسة راعي مصر قافلة طبية بقرية فرهاش التابعة لقرية حرارة لتوفير خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 490 مواطنًا في مختلف التخصصات، شملت: 120 حالة باطنة، 90 أطفال، 70 نساء، 90 رمد، 70 أسنان، و50 ضغط وسكر، مع صرف العلاج بالمجان لجميع الحالات.

كما تم توزيع عدد 110 نظارة طبية و فحص 30 حالة وتحويلها لإجراء عمليات على نفقة الدولة.

وتأتي هذه القوافل ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة البحيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.