أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
رياضة

الاتحاد الآسيوي للملاكمة يعلن عن إعادة هيكلة داخلية بقيادة جديدة

الملاكمة
الملاكمة
محمد سمير

أعلن الاتحاد  الآسيوي للملاكمة عن تغييرات داخلية رئيسية في إطار إعادة هيكلة تنظيمية بدأها الرئيس المنتخب حديثًا بيشاي شونهافاجيرا والأمين العام المعين الاردني علي سلامة.

وأوضح انه في إطار إعادة الهيكلة، تمت ترقية بسام غانم، مدير المسابقات السابق، إلى منصب المدير العام للاتحاد الآسيوي للملاكمة . وفي منصبه الموسّع، سيشرف غانم على الإدارة العامة وعمليات المنظمة، بما يضمن تنسيقًا سلسًا بين جميع الأقسام، مع مواصلة دعم تنظيم البطولات الاسيوية الملاكمة رفيعة المستوى.


من الجدير بالذكر ان ترقية المصري بسام غانم جأت بعد تسلسل مهامه داخل الاتحاد الآسيوي للملاكمة من مديرا اداريا لمدة اربع سنوات ومديرا للمسابقات لمدة اربع ساعات

في الوقت نفسه، سيتولى كريتاش كايوكاتي، مدير الرياضة السابق، منصبًا مُحسّنًا كمدير للرياضة والمسابقا، ويدمج هذا المنصب بين ملفي الرياضة والمسابقات، مما يضع كايوكاتي مسؤولاً عن التخطيط والجدولة والتنفيذ الفني لجدول فعاليات الملاكمة الآسيوية المتنامي.

فيما سيستمر باقي أعضاء فريق المقر الرئيسي في مناصبهم الحالية، محافظين على الاستقرار، مع دعم التوجه الاستراتيجي الجديد للمنظمة.

وتمثل إعادة الهيكلة أول خطوة إدارية كبرى تحت القيادة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقديم خدمة عالمية المستوى للرياضيين والمسؤولين والاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء القارة.

