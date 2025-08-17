الاتحاد الآسيوي للملاكمة يعلن عن إعادة هيكلة داخلية بقيادة جديدة

أعلن الاتحاد الآسيوي للملاكمة عن تغييرات داخلية رئيسية في إطار إعادة هيكلة تنظيمية بدأها الرئيس المنتخب حديثًا بيشاي شونهافاجيرا والأمين العام المعين الاردني علي سلامة.

وأوضح انه في إطار إعادة الهيكلة، تمت ترقية بسام غانم، مدير المسابقات السابق، إلى منصب المدير العام للاتحاد الآسيوي للملاكمة . وفي منصبه الموسّع، سيشرف غانم على الإدارة العامة وعمليات المنظمة، بما يضمن تنسيقًا سلسًا بين جميع الأقسام، مع مواصلة دعم تنظيم البطولات الاسيوية الملاكمة رفيعة المستوى.



من الجدير بالذكر ان ترقية المصري بسام غانم جأت بعد تسلسل مهامه داخل الاتحاد الآسيوي للملاكمة من مديرا اداريا لمدة اربع سنوات ومديرا للمسابقات لمدة اربع ساعات

في الوقت نفسه، سيتولى كريتاش كايوكاتي، مدير الرياضة السابق، منصبًا مُحسّنًا كمدير للرياضة والمسابقا، ويدمج هذا المنصب بين ملفي الرياضة والمسابقات، مما يضع كايوكاتي مسؤولاً عن التخطيط والجدولة والتنفيذ الفني لجدول فعاليات الملاكمة الآسيوية المتنامي.

فيما سيستمر باقي أعضاء فريق المقر الرئيسي في مناصبهم الحالية، محافظين على الاستقرار، مع دعم التوجه الاستراتيجي الجديد للمنظمة.

وتمثل إعادة الهيكلة أول خطوة إدارية كبرى تحت القيادة الجديدة، وتهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقديم خدمة عالمية المستوى للرياضيين والمسؤولين والاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء القارة.