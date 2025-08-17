محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة مفاجئة بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة، للوقوف على مستوى النظافة ورصد الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وشملت الجولة عدداً من الشوارع والمحاور الرئيسية، منها: المريوطية، اللبيني، عثمان محرم، العروبة، الكنيسة، خاتم المرسلين، والسودان.

وخلال الجولة وجّه المحافظ بتكثيف جهود النظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع ضرورة المتابعة الدورية لضمان استدامة المجهودات وعدم السماح بوجود اي تراكمات.

كما شدد محافظ الجيزة على رئيس حي الطالبية بسرعة رفع أي إشغالات أو تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوّه المظهر الحضاري خاصة بمحيط نفق أسفل الطريق الدائري بمنطقة الكنيسة.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء أهمية التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين والتواجد الميداني المستمر لمتابعة المشكلات على أرض الواقع، بما يحقق استجابة فورية وملموسة لدى الأهالي.

وشدد المحافظ على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير مؤكداً على المتابعة الدورية للأداء ومحاسبة المقصرين في أداء مهامهم لضمان الجدية والانضباط في العمل.