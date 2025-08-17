الجهاز الفني للزمالك يشيد بـ خوان ألفينا بعد أول مشاركاته أمام المقاولون

كشف الاعلامي سيف زاهر عن إشادة الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك باللاعب البرازيلي خوان ألفينا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر : اشادة كبيرة من الجهاز الفني للزمالك باللاعب خوان ألفينا بعد المشاركة الأولى امس .

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الإثنين على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.