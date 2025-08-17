سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام مودرن سبورت

كشف الاعلامي سيف زاهر ، عن عودة شيكو بانزا إلى قائمة الزمالك في المباراة القادمة أمام مودرن سبورت عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب سيف زاهر : تقارير.. شيكو بانزا يعود لقائمة الزمالك في المباراة القادمة أمام مودرن سبورت.

وغاب بانزا، عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتجهيزه خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية وإمكانية الاعتماد عليه في اللقاء المقبل.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الإثنين على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.